Названа стоимость ранчо Шараповой с бамбуковой рощей в Калифорнии

Российскую теннисистку Марию Шарапову в прошлом году включили в список самых богатых женщин США по версии Forbes. 8,6 миллиона долларов из своего состояния, оцененного в 200 миллионов долларов, она потратила на ранчо в городе Саммерленд, сообщил Variety.

Кроме спортсменки в округе Санта-Барбара имеют недвижимость члены королевской семьи принц Гарри и Меган Маркл. Ранчо Шараповой занимает площадь в пять акров земли. На его территории находятся три здания, в числе которых главный дом, гостевой домик и помещение для смотрителя. Кроме этого, здесь есть сад для барбекю, занятий йогой и бамбуковая роща, написало ИА Nation News.

Дом теннисистки выполнен в балийском стиле. В нем есть спальня, ванная комната с террасой с видом на океан. Основным материалом для отделки постройки стало дерево. Гостевой домик выдержан во французском стиле. Стены здесь горчичного цвета, в комнатах антикварная мебель и изумрудные диваны. Хижина смотрителя сделана в современном стиле. В ней коралловые стены и ковер с изображением древнегреческого воина.