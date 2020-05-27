Назван срок подачи документов на поступление в российские вузы

Российские абитуриенты смогут в этом году подать документы на поступление в вузы с 20 июня по 17 августа. Сроки в этом году решили не сдвигать. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

«Мы решили так же, как и в прошлом году, предоставить возможность всем абитуриентам начиная с 20 июня подавать заявления в вузы о поступлении на соответствующие направления или специальности», — приводит РИА «Новости» слова Фалькова.

Министр отметил, что особенностью этого года станет то, что документы можно будет подать до сдачи единого государственного экзамена. Принимать документы на поступление высшие учебные заведения завершат 17 августа.

Ранее Федеральная кадастровая палата предупредила абитуриентов, что в этом году для поступления им понадобится электронная подпись. Она позволит сэкономить время и деньги.

ЕГЭ из-за пандемии коронавируса в этом году несколько раз переносили. В начале этой недели Минпросвещения РФ сдвинула начало аттестационных испытаний на 3 июля. Базовые предметы выпускники сдавать не будут. Экзамены пройдут по двум предметам, которые необходимы для поступления в вуз.