Назван самый ненужный школьный предмет

Основы безопасности жизнедеятельности теперь можно считать лишними, потому что дети не получают практических знаний, уверена Лоикова.

ОБЖ можно преподавать факультативно и организовывать новые форматы обучения. Например, стоит приглашать сотрудников МЧС, чтобы они научили правильно действовать в опасных для жизни ситуациях.

Этот предмет в его нынешнем виде бессмысленный. Это подтвердила профессор Высшей школы экономики, главный научный сотрудник института образования Ирина Абанкина.

«Дети не должны сидеть за партой. Обучение должно быть практико-ориентированным», — отметила она.

Только так учащиеся научатся применять свои знания в жизни при необходимости.

А вот литературу назвали самым важным предметом для школьников. Это мнение заслуженного учителя России, члена-корреспондента РАО Евгения Ямбурга. Данный предмет закладывает основы нравственности, формирует культуру учеников и расширяет кругозор.

Абанкина же считает самыми важными предметами химию и биологию. По ее мнению, специалисты в этой области будут самыми востребованными на рынке труда через несколько лет. Много направлений бизнеса связано с химией.

Россияне по-разному оценивают важность школьных предметов, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». Значимость русского языка и математики признали около 60% опрошенных. Помимо них, соотечественники высоко оценили иностранные языки и обществознание. А физкультуру, географию и ОБЖ они посчитали самыми ненужными.