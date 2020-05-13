Назван предположительный срок проведения ЕГЭ

Вопрос с точными датами ЕГЭ для российских школьников пока остается открытым. Рособрнадзор рассматривает вариант назначения экзаменов на вторую половину июня.

«Рассматривается дата проведения экзамена все-таки не в августе, а во второй декаде июня. Сейчас мы ведем опрос регионов, готовы ли они все провести эту процедуру», — цитирует ТАСС врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.

Он добавил, что такой вариант начали обсуждать после совещания ректора МГУ Виктора Садовничего, министра просвещения Сергея Кравцова и вице-премьера России Татьяны Голиковой.

«На сегодняшний день есть готовое расписание не только на 8 июня, мы правительству предложили еще около шести вариантов», — отметил Музаев.

Ранее в Минпросвещения заявили, что в этом году ЕГЭ не будут проводить 8 июня. Экзамены в школах решили перенесли из-за ситуации с коронавирусом. При этом новые даты ЕГЭ пока не определены. Сроки должны утвердить правительство в ближайшее время. После этого даты проведения тестов объявят выпускникам. Все экзамены организуют в соответствии с требованиями безопасности.