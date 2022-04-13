Назван предмет ЕГЭ, который сложнее всего дается российским школьникам

Согласно статистике, самым трудным предметом на ЕГЭ для российских выпускников является биология. Об этом Lenta.ru рассказал руководитель направления развития образовательных программ компании MAXIMUM Education Артем Мушта.

По словам Мушты, средний балл по биологии в 2021 году составил 51,1, а в 2020 — 51,3. По низким баллам можно сделать вывод, что биологию выпускникам сдавать труднее всего. Также в пятерку самых трудных предметов вошли химия (средний балл в 2021 составил 53,8), история (54,9), математика (55,1) и физика (55,1).