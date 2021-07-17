Назван первый шаг к отмене ЕГЭ

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Максим Зайцев рассказал о первом шаге к отмене ЕГЭ. Минобнауки представил законопроект с измененными правилами поступления в вузы.

Об этом сообщило агентство Ura.ru. Зайцев отметил, что пандемия показала неэффективность ЕГЭ, в связи с чем было принято решение изменить систему поступления. Как результат вступительного испытания теперь может засчитываться самый высокий бал из всех экзаменов.

«Когда в силу эпидемической ситуации было принято решение сократить экзаменационную кампанию, стало понятно, что ничего страшного не произойдет, если выпускник не будет его сдавать», — рассказал Зайцев.

Он добавил, что те, кто обучался дистанционно, сдали экзамены не хуже выпускников предыдущих лет. Новые правила направлены на плавный переход к другому формату сдачи вступительных испытаний.

«Переходить резко на какой-то иной формат тоже опасно, потому что он также может показать свою неэффективность», — подчеркнул депутат.