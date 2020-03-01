Зиму 2020 в Москве официально назвали самой теплой
Об этом сообщил центр погоды «Фобос». По их данным, средняя температура не опускалась ниже +0,5 градуса. Этот показатель превысил средние значения нормы на 7,7 градуса.
Центр погоды напомнил, что Москва считается третьей в мире столицей по холоду. При этом, средняя температура в городе соответствовала той, которая свойственна населенным пунктам, которые расположены на 1000 километров южнее. Метеорологи заявили, что московская зима в этом году напомнила погодные условия Берлина, Праги, Братиславы, Софии и Вены и значительно теплее, чем в Стокгольме, Осло, Варшаве, Киеве и Бухаресте.
Специалисты «Фобоса» заявили, что весна началась с довольно высоких температурных отметок. Они уверены, 5 марта воздух прогреется до +8…+13 градусов. Это значит, что будет побит рекорд 1995 — тогда температура поднялась до +8,9 градуса.
Что касается снежного покрова, то он полностью исчезнет к 5 марта. В дальнейшем не исключено формирование неустойчивого и очень скромного снежного покрова, но это будет явлением кратковременным и символическимЦентр погоды «Фобос».
Метеорологи анонсировали, что настоящая климатическая весна начнется примерно 20 марта. Именно тогда среднесуточная температура воздуха закрепится на плюсовых отметках.