Зиму 2020 в Москве официально назвали самой теплой

Московскую зиму в этом году официально назвали самой теплой за всю историю метеонаблюдений. За три месяца средняя тепература воздуха оказалась положительной.

Об этом сообщил центр погоды «Фобос». По их данным, средняя температура не опускалась ниже +0,5 градуса. Этот показатель превысил средние значения нормы на 7,7 градуса.

Центр погоды напомнил, что Москва считается третьей в мире столицей по холоду. При этом, средняя температура в городе соответствовала той, которая свойственна населенным пунктам, которые расположены на 1000 километров южнее. Метеорологи заявили, что московская зима в этом году напомнила погодные условия Берлина, Праги, Братиславы, Софии и Вены и значительно теплее, чем в Стокгольме, Осло, Варшаве, Киеве и Бухаресте.

Специалисты «Фобоса» заявили, что весна началась с довольно высоких температурных отметок. Они уверены, 5 марта воздух прогреется до +8…+13 градусов. Это значит, что будет побит рекорд 1995 — тогда температура поднялась до +8,9 градуса.

Что касается снежного покрова, то он полностью исчезнет к 5 марта. В дальнейшем не исключено формирование неустойчивого и очень скромного снежного покрова, но это будет явлением кратковременным и символическим Центр погоды «Фобос».

Метеорологи анонсировали, что настоящая климатическая весна начнется примерно 20 марта. Именно тогда среднесуточная температура воздуха закрепится на плюсовых отметках.