Наука важна «Лидерам России»

Продолжается прием заявок на открытый конкурс для руководителей нового поколения «Лидеры России». Соревнование пройдет в трех разных специализациях: здравоохранение, финансы и технологии, а также наука. Наставник последней из них объяснил, почему этот проект необходим молодым ученым.

«Сам конкурс должен быть мотивацией для участников. Этот опыт, даже для тех, кто, может быть, не станет потом региональным министром министром науки и образования, будет полезен потом в повседневной научной жизни», — пояснил представитель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, наставник специализации «Наука» Никита Марченков.

Он отметил, что организация проекта с точки зрения отбора участников достаточно сложная, однако польза, которую он в итоге принесет, оправдывает все риски.

«Для того, чтобы стать администратором или управленцем науки, нужно быть все-таки человеком науки. Это и делает научный проект таким вот сложным с точки зрения отбора участников. Порядка 160-170 тысяч молодых ученых, и найти из них тех, кто готовы брать на себя ответственность, объединять вокруг себя коллектив. Это действительно важная и достаточно амбициозная задача», — заключил он.

Прием заявок на открытый конкурс для руководителей нового поколения «Лидеры России» продлится до 27 октября включительно. На следующий день — 28 октября — стартует дистанционный этап конкурса, который завершиться в декабре 2019 года. За это время участники должны будут пройти ряд тестов и показать свои навыки и интеллектуальные способности. Третий этап конкурса — очные полуфиналы — начнется уже в январе 2020 года. Суперфинал «Лидеров России» состоится в марте–апреле. Именно тогда победители получат свои награды — образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев страны.