Наука важна «Лидерам России»
«Сам конкурс должен быть мотивацией для участников. Этот опыт, даже для тех, кто, может быть, не станет потом региональным министром министром науки и образования, будет полезен потом в повседневной научной жизни», — пояснил представитель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, наставник специализации «Наука» Никита Марченков.
Он отметил, что организация проекта с точки зрения отбора участников достаточно сложная, однако польза, которую он в итоге принесет, оправдывает все риски.
«Для того, чтобы стать администратором или управленцем науки, нужно быть все-таки человеком науки. Это и делает научный проект таким вот сложным с точки зрения отбора участников. Порядка 160-170 тысяч молодых ученых, и найти из них тех, кто готовы брать на себя ответственность, объединять вокруг себя коллектив. Это действительно важная и достаточно амбициозная задача», — заключил он.
Прием заявок на открытый конкурс для руководителей нового поколения «Лидеры России» продлится до 27 октября включительно. На следующий день — 28 октября — стартует дистанционный этап конкурса, который завершиться в декабре 2019 года. За это время участники должны будут пройти ряд тестов и показать свои навыки и интеллектуальные способности. Третий этап конкурса — очные полуфиналы — начнется уже в январе 2020 года. Суперфинал «Лидеров России» состоится в марте–апреле. Именно тогда победители получат свои награды — образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев страны.