Эксклюзив 25 августа 2023, 12:22 «Наука, а не набор мнений». Историк объяснил, зачем школьникам единый учебник Публицист Пыхалов: необходимость в едином учебнике по истории назревала давно Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Единый учебник по истории для старшеклассников было важно выпустить именно сейчас, не откладывая на год, как предполагалось поначалу. Таким мнением с «360» поделился историк-публицист, автор книг о новейшей истории России Игорь Пыхалов.

«Учебник выпустили сейчас, потому что вопрос давно назрел. Ведется СВО, наращивается противостояние с Западом, необходимо идеологическое сплочение общества, и откладывать такие важные вопросы было бы неправильно», — пояснил собеседник канала.

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Он отметил: важно, чтобы ускорение процесса не шло в ущерб качеству материала.

В целом Пыхалов одобрил идею создания единого учебника.

«Если мы рассматриваем историю как науку, а не набор мнений, в науке должна быть одна позиция по каким-то вопросам. Понятно, что она может меняться, но не должно быть разброса, плюрализма внутри изложения исторических фактов», — заметил историк.

Он также объяснил, почему такой учебник понадобился именно в старших классах. Дело в том, что по школьной программе дети вначале изучают историю древнего мира, а затем — Средневековья. Позиции по ним особенно не меняются и не настолько актуальны для «сегодняшних политических течений». А вот недавнее прошлое России, которое изучают старшеклассники, еще недавно было предметом бурных дискуссий. Игорь Пыхалов напомнил, что еще в 1980–1990-е годы почти весь период советской истории рассматривали как «нечто отрицательное, черное пятно в истории».

«Сейчас позиция меняется, оплевывание нашей истории прекратилось. Естественно, учебники тоже корректируются, и оказывается, что в нашей истории особо нечего стыдиться — наоборот, гордиться нужно», — подытожил эксперт.

В новых учебниках полностью переписали разделы об отечественной истории с 1970-х до 2000-х включительно.