Образование 24 ноября 2022, 16:40 Научный сотрудник МГУ Сиднева объяснила, как учить дошкольников математике Психолог Сиднева: вопрос с математикой — это вопрос особенностей обучения ребенка

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Старший научный сотрудник факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова Анастасия Сиднева в разговоре с изданием «Взгляд» рассказала, что для освоения детьми математических величин (длины, площади, объема) будут эффективны различные средства обучения.

По ее словам, вопрос о способах взаимодействия с математикой — это вопрос организации среды и особенностей обучения ребенка.

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«Как только им [детям] нужно посчитать конкретные объекты или, например, сложить совокупности, они либо пропускают цифры, либо вообще не связывают объекты с их количеством.», — рассказала эксперт.

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Для детей, у которых высокий уровень развития саморегуляции, эффективен способ обучения с участием пространственных моделей реальных объектов. А среди тех, у кого уровень развития саморегуляции низкий, более эффективен способ обучения через игровые элементы, резюмировала Сиднева.