Национальный словарный фонд создадут в России

В России предложили создать Национальный словарный фонд. Цифровая платформа обеспечит жителям страны доступ к информации о нормах русского языка.

С инициативой выступило Министерство науки и высшего образования в РФ. Проект ведомство подготовило в рамках поручений Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте России по русскому языку. Документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

Базой для платформы должен стать Институт русского языка имени Виноградова Российской академии наук.

«Проект федерального закона предусматривает разработку государственной информационной системы „Национальный словарный фонд“, создаваемой в целях обеспечения доступа граждан к информации о государственном языке Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке к проекту.

Авторы документа добавили, что создание Национального словарного фонда необходимо для использования в разных сферах деятельности государства и общества.

Президент России Владимир Путин поручил утвердить нормы современного русского языка в начале марта.