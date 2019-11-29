«Насторожить людей»: автор законопроекта объяснил, зачем проверять педагогов у психиатра

Российских педагогов предложили каждые пять лет проверять на адекватность у психиатра. Автор нового законопроекта член комитета ГД по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев пояснил «360», что неуравновешенные люди не должны обучать и воспитывать молодежь.

По словам Сафаралиева, идея внести поправки в закон пришла после очередного громкого убийства. Доцента СПбГУ Олега Соколова обвинили в том, что он застрелил и расчленил свою сожительницу и аспирантку Анастасию Ещенко. Теперь депутаты предлагают обязать преподавателей раз в пять лет проходить психиатрическое обследование.

«В любом случае, мы не можем по внешнему виду определить, на сколько человек психически стабилен, насколько он воспринимает нормально реалии жизни. Это все по жизни очень сложно, поэтому в этом плане я думаю, что ничего страшного нет», — пояснил один из авторов инициативы.

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Он добавил, что в каждой поликлинике есть психиатр, а с преподавателями каждые пять лет перезаключается договор. Перед подписанием нового контракта будет необходимо пройти освидетельствование.

«Раз в пять лет пусть психиатр неформально, ну хотя бы, пусть проверит, как выглядит этот педагог, что он может донести до детей. Если он неадекватен с психологической точки зрения, то это очень серьезный момент. Это дети, это студенты, это подрастающее поколение, и неадекватные люди не должны ни в коем случае преподавать и их воспитывать», — заверил депутат.

Сарафалиев подчеркнул, что психическое состояние специалисту будет определить не сложно. Для этого существует множество различных тестов. Кроме того, врач сможет проанализировать действия преподавателя за последние пять лет, например, выяснить, были ли у него конфликты.

«В любом случае можно определить степень угрозы хотя бы с каким-то допуском. Это уже что-то», — отметил он.

Кроме того, после принятия законопроекта человек будет знать, что должен пройти проверку и не сможет «просто так работать». Понимание этого дисциплинирует преподавателей, уверен депутат.

«Просто мы хотим этой поправкой к закону несколько насторожить людей, настроить людей и дать понять педагогам, что не каждый может быть педагогом и не каждый может воспитывать», — заключил он.