Нарушения на ЕГЭ начнут выискивать нейросети

Технологию машинного анализа видеотрансляций решили ввести на ЕГЭ. В Рособранадзоре считают, что таким образом в реальном времени можно будет фиксировать подозрительную активность на экзамене.

«С развитием таких технологий, как нейросети, стало возможным выявление нарушений путем анализа поведения человека. В 2020 году планируется применение такой технологии „машинного зрения“ на видеозаписях из нескольких регионов Российской Федерации», — заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. Об этом сообщил «Интерфакс».

Он добавил, что такие технологии пригодятся, если на экзамене будет происходить что-то необычное. В этом случае система создаст «подозрение на нарушение», а наблюдатель посмотрит видео с нужной минуты.

Ведомство отметило, что самый массовый ЕГЭ по русскому языку пишут более 50 тысяч аудиторий по всей России. Однако наблюдатель может следить только за четырьмя аудиториями. Для контроля за всеми выпускниками нужно будет нанять 12,5 тысячи специалистов, предварительно обучив их. Поэтому искусственный интеллект, по мнению Кравцова, сделает процесс более экономичным и эффективным.

Ранее эксперты провели опросы среди 11-классников на тему сдачи выпускных экзаменов. Более половины из них заявили, что не получат за ЕГЭ больше тройки.