Наличие антител будут учитывать при выборе наблюдателей на ЕГЭ

По его словам, в ведомстве планируют «постараться отобрать тех, кто имеет антитела в организме, и это не обязательно уже переболевшие».

«В эту категорию входит всего 12-14%, и мы постараемся на основе этого провести отбор наблюдателей, чтобы не рисковать здоровьем сотрудников», — заключил Музаев.