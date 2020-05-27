27 мая 2020, 18:40
Наличие антител будут учитывать при выборе наблюдателей на ЕГЭ
Врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что при выборе наблюдателей на ЕГЭ будут учитывать результаты тестов на антитела к коронавирусу. Об этом сообщило РИА ФАН.
По его словам, в ведомстве планируют «постараться отобрать тех, кто имеет антитела в организме, и это не обязательно уже переболевшие».
«В эту категорию входит всего 12-14%, и мы постараемся на основе этого провести отбор наблюдателей, чтобы не рисковать здоровьем сотрудников», — заключил Музаев.