Найден загадочный вирус с неизвестным науке геномом

Группа французских и бразильских ученых нашла вирус, ДНК которого науке не известен. Его гены составляют цепочку, которую ранее никто не изучал.

Яравирус — так назвали его исследователи из университета Экс-Марсель и Федерального университета Минас-Жерайс в Бразилии. Название было придумано в честь водного духа из бразильской мифологии.

Ученые исследовали простейшие организмы, обитающие в озере Пампулья, и нашли загадочный образец. Он состоял из небольших частиц размером 80 Нм. Его длина составляет 45 тысяч пар нуклеотидов, или 74 гена.

Как пишет biorxiv, 90% генов Яравируса оказались генами-сиротами (ORFans), то есть ранее не изученными никем. Только шесть из них имеют отдаленное сходство с известными вирусными генами.

Исследователи не знают, как объяснить принадлежность вируса. Он не является даже отдаленным родственником известных науке вирусов. Единственное предположение — Яравирус является «потомком» гигантского вируса, который прошел редукцию (сведение сложного к простому — прим. ред.) в процессе эволюции.

Китайский коронавирус продолжает распространяться по миру. На сегодняшний день заражены более 40,1 тысячи человек. Выздоровели и выписаны пока только 3281 человек.