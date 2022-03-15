Наиболее востребованные профессии в России в будущем озвучили в Университете 2035

Эксперты Университета 2035 рассказали, какие профессии на российском рынке в условиях санкций станут наиболее перспективными в будущем. По их словам, будут востребованы специалисты в сфере IT-технологий, пищевого производства, логистики, строительства, радиоэлектроники и фармацевтики. Об этом написал RT.

По словам ректрора Университета 2035 Нины Яныкиной, сейчас важно максимально быстро создать условия для быстрой подготовки кадров.

«Речь идет о технологиях и решениях, которые позволят нам, как стране, не зависеть от зарубежных продуктов. Для системы образования — причем как для вузов, так и для EdTech-компаний — это серьезный вызов», — отметила она.

На рынке труда стоит ожидать высокого спроса на специалистов в таких направлениях, как сельское хозяйство, разработка продуктов питания и пищевое производство, строительство, землеустройство, фармацевтика. По словам врио коммерческого директора Университета 2035 Александра Галямова, востребованными будут и специалисты в сфере логистики и доставки.

«Будут очень сильно востребованы специалисты, работа которых связана с жизнедеятельностью людей: это медицина, еда, одежда. А также логистика, доставка и так далее. Кроме того, образовательные организации, которые будут готовить специалистов в этих областях в рамках большого запроса государства, импортозамещения по всем отраслям, также будут востребованные», — заключил он.