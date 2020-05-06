«Учебный год начнем 1 сентября. Формат обучения выберем исходя из текущей ситуации», — сказал Фальков. По его словам, студентов будут ждать в аудиториях, но если ситуация с пандемией не изменится, тогда обучение будет проходить дистанционно, как и сейчас.

Ранее стало известно, что продлевать учебный процесс из-за коронавируса в вузах точно не будут. У многих студентов начинается время практики и подготовки к дипломным проектам, поэтому такая мера точно негативно скажется на учащихся.

Ранее в СМИ появилась информация, что в правительстве России задумались о переносе ЕГЭ на более поздний срок. Из-за этого начало учебного года в школах может передвинуться на 1 октября. Однако официально эту информацию в ведомстве не подтвердили.