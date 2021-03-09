Начало учебного года не будут переносить в России из-за выборов в Госдуму

Российские школы начнут новый учебный год традиционно 1 сентября. На это никак не повлияет дата проведения выборов в Госдуму. Такое заявление сделал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Нет, начало учебного года — 1 сентября, если на субботу или воскресенье не приходится. Никакого переноса не планируется», — ответил Кравцов на вопрос, нет ли у министерства планов перенести начало учебного года из-за предстоящих выборов. Его процитировало РИА «Новости».

Выборы депутатов Государственной думы VIII созыва состоятся в сентябре 2021 года. Для этого будет назначен единый день голосования. Известно, что 225 из 450 депутатов будут избираться по партийным спискам по единому федеральному округу (пропорциональная система), остальные — по одномандатным округам (мажоритарная система).

Начало учебного года придется на среду, 1 сентября. Кравцов уже говорил о том, что осенью 2021 года занятия для всех должны проходить в очном формате. Однако если появится угроза для здоровья учеников и учителей, Минпросвещения пересмотрит свое решение.