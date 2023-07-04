Образование 04 июля 2023, 16:49 Началась экспедиция арктического плавучего университета

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Новая научно-образовательная экспедиция Арктического плавучего университета стартовала минувшей ночью. Об этом сообщило ОТР.

Судно со студентами и преподавателями вышло из порта Архангельска. В рамках месячной экспедиции участники изучат водные и воздушные загрязнения и то, как меняется климат. Кроме того, в планах — проведение микробиологических работ и заборы проб почв, чтобы определить, содержатся ли в них нефтепродукты.

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