04 июля 2023, 16:49
Началась экспедиция арктического плавучего университета
Новая научно-образовательная экспедиция Арктического плавучего университета стартовала минувшей ночью. Об этом сообщило ОТР.
Судно со студентами и преподавателями вышло из порта Архангельска. В рамках месячной экспедиции участники изучат водные и воздушные загрязнения и то, как меняется климат. Кроме того, в планах — проведение микробиологических работ и заборы проб почв, чтобы определить, содержатся ли в них нефтепродукты.
Исследования
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