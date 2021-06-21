Набор в суворовские и нахимовские училища сделали дистанционным

Суворовские, нахимовские и президентские кадетские училища в этом году будут набирать будущих кадетов в измененном формате. Вступительные экзамены нужно будет сдавать дистанционно, заявили в Минобороны РФ.

Вступительные испытания в довузовские образовательные организации военного ведомства пройдут с 1 по 15 июля, сообщило РИА «Новости».

Экзамены по русскому и иностранному языкам, математике, а также определение психологической готовности к обучению пройдут в училищах в форме собеседования по видеосвязи. Оценку по физической подготовке поставят на основании полученной школьником в предыдущей учебной организации.

В министерстве отметили, что из-за сложной эпидемической обстановки и просьб родителей сроки подачи документов продлили до 10 июня.

По данным Минобороны, всего в этом году к сдаче вступительных испытаний допущены около восьми тысяч кандидатов.

Онлайн-запись в колледжи и вузы по программам среднего профессионального образования открылась и в Московской области. Поступающие могут подать документы на портале госуслуг. Заявление могут направить претенденты на обучение старше 14 лет.