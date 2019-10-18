«Мы этот вопрос решим»: Путин о бесплатном втором высшем образовании

На встрече режиссер Вадим Абдрашитов попросил президента сделать второе высшее образование по «концептообразующим и смыслообразующим» специальностям бесплатным.

К таим он причислил, например, режиссуру, драматургию, писательское дело, дирижирование и прочие.

«Если вникнуть в эту проблему, смыслообразующие — это означает про смысл жизни, куда идем и кого воспитываем», — добавил он.

Режиссер признался, что его расстраивает, что студентам приходится ходить на пары с красными глазами, так как они работают по ночам, чтобы прокормить себя и заплатить за учебу.

«Мы этот вопрос решим», — сказал Владимир Путин, добавив, что для этого нужно увеличивать гранты или снимать ограничения на бесплатное второе высшее образование.

В 2019 году ВГИК празднует 100 лет со своего основания. Институт кинематографии был открыт 1 сентября 1919 года.