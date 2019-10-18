  • «Мы этот вопрос решим»: Путин о бесплатном втором высшем образовании

    18 октября 2019, 03:30

    Наталья Жуковская

    Владимир Путин в четверг провел встречу с мастерами, молодыми выпускниками и студентами ВГИКа, на которой пообещал рассмотреть вопрос бесплатного второго высшего образования для творческих профессий, сообщила пресс-служба Кремля.
    «Мы этот вопрос решим»: Путин о бесплатном втором высшем образовании

    На встрече режиссер Вадим Абдрашитов попросил президента сделать второе высшее образование по «концептообразующим и смыслообразующим» специальностям бесплатным.

    К таим он причислил, например, режиссуру, драматургию, писательское дело, дирижирование и прочие.

    «Если вникнуть в эту проблему, смыслообразующие — это означает про смысл жизни, куда идем и кого воспитываем», — добавил он.

    Режиссер признался, что его расстраивает, что студентам приходится ходить на пары с красными глазами, так как они работают по ночам, чтобы прокормить себя и заплатить за учебу.

    «Мы этот вопрос решим», — сказал Владимир Путин, добавив, что для этого нужно увеличивать гранты или снимать ограничения на бесплатное второе высшее образование.

    В 2019 году ВГИК празднует 100 лет со своего основания. Институт кинематографии был открыт 1 сентября 1919 года.

    Источник фото: пресс-служба Кремля.