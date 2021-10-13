МВД упростило правила пребывания в России для иностранных студентов

МВД России разработало новый проект, касающийся правил проживания в нашей стране иностранных студентов. Законы сильно упростили, написало РИА «Новости».

Документ с новым регламентом нахождения на территории России иностранцев опубликовали на федеральном портале правовых актов. В нем сказано, что теперь у обучающихся будут послабления в правовом режиме — они смогут не сниматься с учета при выезде из страны, пока учатся — к примеру на каникулы.

Изменения коснутся только обучающихся в заведениях, прошедших государственную аккредитацию.

К опубликованному акту приложена записка, в которой поясняется — сейчас иностранные студенты получают разрешение на временное проживание в России вместе со всеми, на общих основаниях. Теперь же у людей, которые приезжают именно с целью получить образование, будет специальная квота.

Такие нововведения придумали, чтобы облегчить жизнь не только студентов, но и органов МВД — так как процедура учета иностранцев должна стать значительно проще — меньше бюрократии — то и нарушений в процессах, скорее всего, будет меньше.