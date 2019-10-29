Здесь учатся поколениями. Музыкальную школу в Электроуглях капитально отремонтировали

Детская музыкальная школа в городе Электроугли — особенная. В ней занимались несколько поколений жителей. И сейчас началась новая страница ее истории. К знаковому юбилею здание капитально отремонтировали.

В этом году учреждению исполняется 60 лет. Юбилей творческий коллектив встречает в обновленном здании. Недавно завершилась реконструкция. До этого серьезного ремонта здесь не было.

Удивительная история: в музыкальной школе учатся целые семейные династии электроуглинцев. Яркий пример — брат и сестра Влад и Полина Балановы. Они — обладатели абсолютного слуха. А Полина еще и неоднократная победительница областных, всероссийских и международных конкурсов. А ей всего 10 лет.

Источник фото: телеканал «360»

«Сюда поставили отличный рояль, раньше здесь стояло старое пианино, оно не звучало так хорошо, оно было тугое, уже видно, что на нем много играли», — рассказала Полина.

Девочка, несмотря на юный возраст, играет Рахманинова и Баха. А специально для нас они вместе с братом впервые исполняют партию в четыре руки. А еще Полина мечтает вернуться в эту школу педагогом. Уже сейчас объясняет брату, как правильно играть.

Здесь игре на гитаре училась и вся семья Раковых. Теперь азы осваивает и младший — Володя. Второй месяц занятий, а мальчик уже делает успехи.

Источник фото: телеканал «360»

Ирина Леснова работает здесь больше 26 лет. Раньше обучали игре на фортепиано, скрипке, виолончели, аккордеоне, баяне, гитаре, а также вокалу. Об открытии новых классов не могло идти и речи — приходилось заниматься в две смены. Сейчас многое изменилось.

«Мы теперь и новые инструменты открыли: у нас появились и художники, и фольклор, и откроем еще много чего. У нас открылись новые перспективы», — отметила преподаватель по классу фортепиано, исполняющая обязанности замдиректора по учебной работе Ирина Леснова.

А сегодня воспитанникам выставляют оценки. Мы застали последний урок четверти. У ребят начинаются каникулы. Но отдыхать теперь совсем не хочется.

Источник фото: телеканал «360»

Раньше здесь занимались 175 детей. Сегодня почти в полтора раза больше. Причем сюда приезжают из соседних населенных пунктов — поселка Воровского, деревень Кудиново и Белая и даже из Раменского городского округа и Люберец. Директор школы Татьяна Одинцова надеется, что в ближайшее время будут отремонтированы фасад и кровля. И здание будет еще уютнее.