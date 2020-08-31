Москвичи смогут следить за детьми в школе в онлайн-сервисах

Большинство услуг доступно во вкладке «Образование» на портале mos.ru. Там, например, можно открыть «Электронный дневник», чтобы посмотреть расписание занятий, домашние задания и текущие оценки. Также в дневнике можно узнать о предстоящих контрольных работах и задать интересующие вопросы учителям.

Для смартфонов есть мобильное приложение «Дневник МЭШ» — Московской электронной школы. Это приложение подключено к системе «Проход и питание» — с его помощью родителям проще проконтролировать посещаемость занятий, узнать, что ребенок заказывал на обед и оповестить школу при пропуске уроков.

Родители дошкольников в «Дневнике МЭШ» могут посмотреть меню ребенка в детсаду, а также сообщить воспитателям о том, что ребенка не будет в группе в какой-то день.

В приложении «Библиотека МЭШ» или на сайте uchebnik.mos.ru можно найти учебные пособия, художественные книги, обучающие аудио- и видеозаписи.