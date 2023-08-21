Образование 21 августа 2023, 12:22 Москвичи смогут развить навыки публичных выступлений на онлайн-курсе от «Технограда» Фурсин: «Техноград» на ВДНХ создал онлайн-курс «Не бойтесь говорить, будьте убедительны!» Сайт мэра и правительства Москвы

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Центра развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» проведет онлайн-курс из четырех вебинаров «Не бойтесь говорить, будьте убедительны!». Об этом рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Курс создали для тех, кто хочет научиться преодолевать страх перед публичными выступлениями и важными встречами, лучше понимать собеседников и эффективно вести переговоры. Занятия пройдут по вторникам и четвергам в 19:30.

Наш курс поможет развить навыки публичных выступлений, чувствовать себя уверенно в межличностной и профессиональной коммуникации. Алексей Фурсин

Участники вебинаров узнают, что такое ассертивность, разберутся в психологии влияния, научатся понимать язык тела и чувствовать себя уверенно на публике.

Курс будет вести Людмила Саулина, член Ассоциации консультантов по подбору персонала, когнитивно-поведенческий психолог и специалист по переговорам.

Также старшеклассники Подмосковья смогут записаться на образовательный курс немецкого языка до 21 августа.