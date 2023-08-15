Образование 15 августа 2023, 11:27 Москвичи предложат идеи по развитию детского образовательного туризма Заммэра Москвы Сергунина: открылась регистрация на проект «Москва — город открытий» Комитет по туризму города Москвы

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Регистрация на проект «Москва — город открытий», который пройдет с 22 по 28 августа, открылась на платформе «Город идей». Все желающие смогут предложить идеи по развитию образовательного туризма для детей. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«Город открытий» — это познавательный туристический проект, в рамках которого дети посещают знаковые места столицы и одновременно знакомятся с профессиями будущего. По восьми маршрутам прошли уже более 7,5 тысячи ребят из разных регионов страны. Наталья Сергунина

Голосование пройдет по нескольким темам, включая подбор новых площадок, создание фирменного персонажа, презентационного ролика, слогана и сувенирной продукции для «Города открытий».

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Также в рамках проекта обсудят универсальные навыки, которым следует обучать детей, и необходимые знания для наставников.

Кроме того, любой участник сможет поделиться своим опытом в сфере познавательных путешествий. Эксперты рассмотрят все идеи, а самые интересные варианты вынесут на голосование среди пользователей платформы. Предложения, получившие наибольшую поддержку, реализуют.

Проект «Город открытий» реализует комитет по туризму Москвы. В рамках него уже разработали различные маршруты на тему транспорта, космоса, урбанистики, экологии и другие.

Платформу «Город идей» открыли в 2014 году. Она привлекла уже более 445 тысяч москвичей, которые смогли реализовать более пяти тысяч идей.

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