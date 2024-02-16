Образование 16 февраля 2024, 13:49 Москвичей пригласили на сказкотерапию в зону отдыха «Терлецкая дубрава» Сказкотерапия для детей пройдет в зоне отдыха «Терлецкая дубрава» в Москве Freepik

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С 17 февраля в зоне отдыха «Терлецкая дубрава» Перовского парка Москвы начнется проект «По дороге со сказкой», организованный в честь Года семьи. Об этом сообщил столичный департамент культуры.

В рамках проекта дети смогут погрузиться в мир детской литературы и фольклора. Педагоги организуют увлекательное чтение сказок, адаптированных под возраст каждого ребенка.

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По словам сотрудников департамента, слушание сказок играет ключевую роль в развитии детской фантазии и образного мышления. Советы и жизненные уроки, полученные из произведений, часто оказываются более значимыми и понятными для детей, нежели прямые наставления взрослых.

В программу занятий интегрируют элементы сказкотерапии — эффективного психологического метода, использующего силу сказок для достижения воспитательных, образовательных и коррекционных целей, а также психологической помощи.

Первое мероприятие проекта пройдет 17 февраля в 11:00 на главной площади парка. Оно будет бесплатным. Следующие мероприятия будут проходить каждые две недели, следить за расписанием можно на официальном сайте парка и в его соцсетях. До этого проект «По дороге со сказкой» успешно проводили в онлайн-формате.

Кроме того спортивный праздник пройдет в парке Толстого в Химках 17 февраля. Он завершится зимними эстафетами для детей и родителей «Парковый старт».