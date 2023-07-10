Образование 10 июля 2023, 12:10 Москвичам рассказали о помощи электронных сервисов столичным школьникам ДИТ Москвы рассказал, как электронные сервисы помогают школьникам, их родителям и учителям Сайт мэра и правительства Москвы

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Пресс-служба московского департамента информационных технологий рассказала, какими сервисами активно пользовались школьники, их родители и учителя в этом году.

Так, за учебный год электронным дневником «Московской электронной школы» («МЭШ») воспользовались более 142 миллионов раз. Он предоставлял доступ к актуальному расписанию уроков и дополнительных занятий в учреждении, отметкам с комментариями учителей, среднему баллу по каждой пройденной теме, домашним заданиям и тематическим подборкам для учеников.

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Также в рамках электронного дневника можно оформлять в электронном виде справки об обучении ребенка без посещения школы лично. Кроме того, более 58,6 тысячи родителей записали своих детей в первый класс в упрощенном формате, а более 81,9 тысячи перевели их в другое образовательное учреждение с помощью сервиса mos.ru.

Для удобства входа и выхода из школы, а также для безналичной оплаты питания в столовой и буфете учащиеся использовали карту «Москвенок». Только с 1 сентября 2022 года ею воспользовались более 39,7 миллиона раз.

В библиотеке «МЭШ» школьникам стало доступно более 1,7 миллиона материалов для углубленного изучения предметов и подготовки к экзаменам. В этом учебном году пользователи сервиса просмотрели и запустили материалы более 90 миллионов раз, а среднее ежемесячное количество пользователей превысило 500 тысяч.

Сервисом «Портфолио учащегося» воспользовались более 1,3 миллиона уникальных пользователей, а «Электронный журнал» для преподавателей в этом году стал доступен и с мобильного телефона.

Электронные сервисы помогали и в организации досуга: в этом учебном году школьники воспользовались порталом «Библиотеки Москвы» более 20,5 тысячи раз, а родители использовали услугу «Запись в кружки, спортивные секции, дома творчества» на портале mos.ru более 2,7 миллиона раз.

Все сервисы для школьников доступны на портале mos.ru в разделе «Образование».

Ранее сообщалось о том, что подмосковные учителя приняли участие в вебинарах по работе системы «Моя школа».