Москвичам покажут новую серию онлайн-экскурсий

Столичные парки продолжают серию онлайн-программ и 1–7 марта покажут горожанам лекции по истории русского дворянства, танцевальные уроки и спортивные тренировки. Видеоэкскурсии будут опубликованы на официальных страницах в соцсетях. Просмотр — бесплатный.

Расписание опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.

Парк «Ходынское поле» научит, как подготовить тело к тренировке по капоэйре. На занятие приглашаются дети и подростки в возрасте от пяти до 15 лет. Им покажут комплекс упражнений Warm up. Его можно использовать в качестве утренней зарядки. Урок опубликуют 1 марта в 12:00 на страницах парка в соцсетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм».

Финалист чемпионата России Николай Калинин на тех же аккаунтах 3 марта в 12:00 проведет видеоурок по квикстепу.

Музей-усадьба «Люблино» подготовил видеопост «Необычный дачник», посвященный Всемирному дню писателя. Зрителей познакомят с малоизвестными фактами биографии Федора Достоевского. Видео опубликуют 3 марта в 16:00 в официальных аккаунтах музея-усадьбы в соцсетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм».

Музей-усадьба «Кусково» покажет онлайн-лекцию «Образовательные путешествия русских дворян XVIII века». Материал разместят 3 марта в 13:00 на YouTube-канале музея-усадьбы, а также в его аккаунте в соцсети «Фейсбук».

Московский зоопарк расскажет о жизни белых медведей в дикой природе. Зрители узнают о выживании в суровых условиях арктической зимы молодых животных и осиротевших малышей. Лекция пройдет в прямом эфире на странице зоопарка в соцсети «Фейсбук» 4 марта в 19:30.

Воронцовский парк опубликует лекцию «Великие женщины на полотнах художников». О жизни Клеопатры, Алиеноры Аквитанской и византийской императрицы Феодоры расскажет искусствовед Натали Бродери. Лекцию покажут 5 марта в 18:00 в официальных аккаунтах парка в соцсетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм».

Парк «Северное Тушино» подготовил фотоэкспозицию «Весенний вояж». В нее вошли работы пейзажного фотографа Даниила Коржонкова. Снимки опубликуют 6 и 7 марта в 17:00 на страницах объединения северных парков в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм».