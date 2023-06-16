Образование 16 июня 2023, 15:46 Москва подписала меморандум о развитии направления «Промышленный дизайн» Собянин, Мантуров и Любимова договорились о развитии промышленного дизайна в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Меморандум о развитии направления «Промышленный дизайн» в Москве подписали на ПМЭФ-2023, рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

В рамках сотрудничества с министерством культуры и министерством промышленности и торговли в столице будут реализовывать совместные программы и мероприятия.

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Так, в мае стартовал проект для специалистов «Промышленный дизайн в Москве» и конкурс «Лучший промышленный дизайн России». Принять участие пригласили студентов профильных колледжей и вузов Москвы, представителей компаний и профессионалов отрасли. Для них организуют мастер-классы, лекции, выставку и конференцию.

Кроме того, в этом году обучение по направлению «Промышленный дизайн» открыла «Московская техническая школа».