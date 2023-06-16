16 июня 2023, 15:46
Москва подписала меморандум о развитии направления «Промышленный дизайн»
Собянин, Мантуров и Любимова договорились о развитии промышленного дизайна в Москве
Меморандум о развитии направления «Промышленный дизайн» в Москве подписали на ПМЭФ-2023, рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
В рамках сотрудничества с министерством культуры и министерством промышленности и торговли в столице будут реализовывать совместные программы и мероприятия.
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Так, в мае стартовал проект для специалистов «Промышленный дизайн в Москве» и конкурс «Лучший промышленный дизайн России». Принять участие пригласили студентов профильных колледжей и вузов Москвы, представителей компаний и профессионалов отрасли. Для них организуют мастер-классы, лекции, выставку и конференцию.
Кроме того, в этом году обучение по направлению «Промышленный дизайн» открыла «Московская техническая школа».
Сергей Собянин
Образование
Москва 2023
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