Коронавирус выявили у трех священников Московской городской епархии

В России продолжают выявлять заразившихся коронавиром. СОVID-19 нашли у трех священнослужителей Московской епархии. Об этом сообщил Telegram-канал рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«По состоянию на 5 апреля 2020 года у [трех] священнослужителей Московской епархии тест на вирус COVID-19 дал положительный результат», — говорится в сообщении. В нем также отмечается, что контактировавших с указанными священнослужителями просят быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться.

Коронавирус выявлен у клирика храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино иерея Николая Рыжкова, клирика храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском иерея Виктора Волкова и исполняющего обязанности настоятеля храма Вознесения Господня на Гороховом Поле иерея Георгия Дехтярева, указано в сообщении. Симптомы коронавирусной инфекции выявлены еще у священников, но диагноз пока не подтвержден.

Для предотвращения распространения коронавируса церковь в России тоже переходит на удаленку. Чтобы верующие могли общаться с батюшками, РПЦ создала в «Одноклассниках» специальное сообщество.

Ранее в РПЦ уже призвали прихожан быть готовыми на Пасху отказаться от посещения храмов. Возможно придется ограничиться просмотром трансляции патриаршего богослужения по телевизору