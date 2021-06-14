Московским вузам рекомендовали перейти на дистант

Минобрнауки РФ рекомендовало вузам в Москве при возможности перейти на дистанционный формат обучения. Об этом со ссылкой на ведомство сообщило РИА «Новости».

Рекомендации Минобрнауки о желательном переходе московских вузов на дистант связаны с рисками коронавируса. В ведомстве призвали строго соблюдать предписания Роспотребнадзора по профилактике распространения инфекции.

В ближайшее время Минобрнауки выпустит приказ, в который войдут рекомендации по организации процесса обучения с учетом ковидных рисков.

Ситуация с коронавирусом в Москве заметно осложнилась в последние дни. Суточный прирост ковида в столице накануне приблизился к рекорду — в субботу в мегаполисе выявили 7704 новых случая заражения. На фоне ухудшения эпидемической обстановки мэр Москвы Сергей Собянин объявил 15–19 июня нерабочими днями с сохранением зарплаты. Столичный дептранс при этом усилит контроль за ношением масок и перчаток. А еще в ночное время снова перестанут работать рестораны. До 20 июня будут закрыты зоопарки, фуд-корты и игровые комнаты для детей.