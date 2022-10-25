Глава департамента мэрии Овчинский: московский производитель расширил ассортимент образовательных наборов | 360°

Образование 25 октября 2022, 09:20 Глава департамента мэрии Овчинский: московский производитель расширил ассортимент образовательных наборов Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московский производитель и разработчик оборудования «Научные развлечения» увеличил список выпускаемой продукции, предназначенной для школьного образования. Об этом рассказал глава департамента промышленной и инвестиционной политики Москвы Владислав Овчинский.

Начиная с 2019 года «Научные развлечения» являются резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».

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Столичные компании, по словам Овчинского, благодаря статусу резидента ОЭЗ имеют возможность получить значительные налоговые льготы, благодаря которым направляют освободившиеся средства на расширение ассортимента и увеличение объемов выпуска.

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«В 2022 году „Научные развлечения“ представили восемь новых наборов для домашнего обучения по химии и физике. Всего за время работы на предприятии выпустили свыше 220 тысяч единиц оборудования для проектной деятельности, интерактивных учебных установок, цифровых лабораторий и образовательных наборов», — уточнил Овчинский.

Глава департамента отметил, что увеличивается число образовательных учреждений из разных регионов России, которые закупают продукцию «Научных развлечений».

«Товары резидента используют уже в более чем 40 тысячах вузов, детских садах, школах и других организациях. В продажу уже поступили новые наборы для опытов по физике, распределенных по учебной программе седьмых-девятых классов. Наборы разрабатывали учителя российских школ и университетов, ведущие преподаватели», — добавил он.

Генеральный директор «Научных развлечений» Олег Поваляев подчеркнул, что каждый из наборов содержит в себе необходимые компоненты для проведения более чем 20 лабораторных работ, которые содержат свыше 100 экспериментов. В скором времени компания предоставит аналогичные комплексы для химии.