Московский НПЗ в пятый раз поддержит образовательный турнир «Умножая таланты»

Московский НПЗ отобрал лучшие команды турнира «Умножая таланты» среди московских школьников. Учащимся 8-11-х классов предстоит решать задачи в области химии и физики, а также IT-кейсы. Школьный турнир по решению нефтегазовых кейсов проходит в рамках программы социнвестиций «Родные города» «Газпром нефти».

Подавляющее большинство команд традиционно остается за школами Юго-Восточного округа столицы, где расположен Московский нефтеперерабатывающий завод. На турнир «Умножая таланты» в 2019 году зарегистрировались 125 участников — это в три раза больше, чем в прошлом году.

На первом этапе учащимся столичных школ предстояло пройти дистанционно-образовательный курс и решить кейсы по нефтегазовой тематике и применению цифровых технологий в отрасли. А вот на очном этапе школьников ждет публичная защита проектов перед техническими специалистами Московского НПЗ. Авторы лучших работ отправятся на финал в образовательный центр «Сириус» в Сочи, где уже сразятся с победителями региональных этапов из других городов.

Турнир «Умножая таланты» — научно-образовательный проект нового формата, участники демонстрируют умение применять академические знания на практике. Нововведение этого года — предложение цифровых кейсов, которые помогут найти решения реальных производственных задач в эпоху «трудной нефти» и новых технологий.