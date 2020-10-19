Московский электронный школьный журнал обвалился в первый же день

Сбои в работе электронного журнала не помешали школам. Об этом заявили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

«Первый урок прошел с техническими сбоями в работе электронного дневника и журнала МЭШ. Ко второму уроку технические специалисты сделали все возможное, чтобы стабилизировать работу электронных ресурсов», — рассказали представители пресс-службы департамента образования РИА «Новости».

Столичным школам пришлось использовать резервные варианты подключения к электронным ресурсам в течение первого урока. После процесс продолжился, как обычно.

Ранее на сбои в работе электронного дневника пожаловались сами пользователи в социальных сетях. Они сообщили, что портал не открывается через сайт mos.ru.

Школьники Москвы вернулись к учебе 19 октября после двухнедельных каникул. Старшеклассники будут заниматься дистанционно, а младшие классы — очно. Осенние каникулы решили растянуть на две недели, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Собянин также попросил уйти на перерыв все частные учебные заведения и кружки столицы, чтобы не было возможности заразиться и там.