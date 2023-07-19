19 июля 2023, 12:34
Московские вузы провели профориентационное обучение для школьников
Заммэра Москвы Ракова: школьники провели предпрофессиональные каникулы в ведущих вузах
Московские школьники посетили занятия по профориентации в более чем десяти вузах столицы в июне. Они изучили основы программирования, создания медицинских приборов, а также попробовали себя в роли врачей-стоматологов. Об этом сообщила заммэра города по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
«Предпрофессиональные каникулы — это одна из многих возможностей, которые есть у столичных детей для ранней профориентации. Они помогают ближе познакомиться с будущей специальностью благодаря проектной и научной деятельности вместе с преподавателями университетов», — сказала она.
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Ракова добавила, что дети посетили занятия по множеству направлений. Среди них информационные технологии и программирование, энергетика, космические исследования, журналистика и связи с общественностью, экология, международные отношения, здравоохранение и медицина.
По мнению заммэра, такие навыки и опыт помогут школьникам выбрать подходящий вуз и профессию.
Занятия провели в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова, Московском государственном техническом университете имени Баумана, Университете науки и технологий «МИСиС» и многих других.
Ранее занятие по профориентации провели для 17 воспитанников семейных центров в Солнечногорске.
Дети
Школы
Образование
Москва 2023
Анастасия Ракова
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