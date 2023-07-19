Образование 19 июля 2023, 12:34 Московские вузы провели профориентационное обучение для школьников Заммэра Москвы Ракова: школьники провели предпрофессиональные каникулы в ведущих вузах Сайт мэра и правительства Москвы

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Московские школьники посетили занятия по профориентации в более чем десяти вузах столицы в июне. Они изучили основы программирования, создания медицинских приборов, а также попробовали себя в роли врачей-стоматологов. Об этом сообщила заммэра города по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

«Предпрофессиональные каникулы — это одна из многих возможностей, которые есть у столичных детей для ранней профориентации. Они помогают ближе познакомиться с будущей специальностью благодаря проектной и научной деятельности вместе с преподавателями университетов», — сказала она.

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Ракова добавила, что дети посетили занятия по множеству направлений. Среди них информационные технологии и программирование, энергетика, космические исследования, журналистика и связи с общественностью, экология, международные отношения, здравоохранение и медицина.

По мнению заммэра, такие навыки и опыт помогут школьникам выбрать подходящий вуз и профессию.

Занятия провели в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова, Московском государственном техническом университете имени Баумана, Университете науки и технологий «МИСиС» и многих других.

Ранее занятие по профориентации провели для 17 воспитанников семейных центров в Солнечногорске.