Образование 15 декабря 2022, 15:30 Московские школы оказали поддержку образовательным учреждениям ЛНР и ДНР

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Московские школы передали школам ЛНР и ДНР более 73 тысяч учебников и оборудования, необходимых для обучения школьников. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на департамент образования и науки российской столицы.

В детские сады Луганска и Донецка были направлены художественная литература, компьютеры, мебель, игровой и спортивный инвентарь, спальные принадлежности.

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Также в рамках поддержки были организованы курсы повышения квалификации для директоров и другого руководящего состава школ ДНР и ЛНР.

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