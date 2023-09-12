Образование 12 сентября 2023, 17:11 Московские школы оборудовали сетью Wi-Fi и ноутбуками для учителей Заммэра Москвы Ракова: цифровую инфраструктуру обновили в столичных школах Сайт мэра и правительства Москвы

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В рамках проекта по обновлению цифровой инфраструктуры к новому учебному году все учебные заведения Москвы подключили к единой сети study.mos, а все педагоги получили рабочие ноутбуки. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в школах установили 70 тысяч новых точек доступа, что позволило охватить 100% учреждений единой безопасной сетью Wi-Fi.

Мы начали проект «Каждому учителю ноутбук» в сентябре прошлого года. За это время более 50 тысяч столичных учителей получили новые ноутбуки, в том числе педагоги начальных классов. Анастасия Ракова

Кроме того, благодаря новой сетевой инфраструктуре школьники и учителя получат постоянный доступ к сервисам «Московской электронной школы» (МЭШ). В прошлом учебном году в рамках проекта по обновлению инфраструктуры МЭШ в кабинетах информатики московских школ появилось 50 тысяч новых моноблоков.

Ранее стало известно, что в семи поселениях Новой Москвы построят образовательные учреждения.