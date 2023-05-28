Образование 28 мая 2023, 16:09 Московские школьники завоевали золотые медали на Азиатской физической олимпиаде Сергей Собянин поздравил московских школьников с успехом на олимпиаде по физике Telegram

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Столичные школьники завоевали золотые медали на XXIII Азиатской физической олимпиаде в Монголии. За призовые места боролись команды более чем из 25 стран. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

Награды высшего достоинства получили Вячеслав Бобков из школы № 1589 и Егор Потапов из школы Центра педагогического мастерства.

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«Всего на счету нашей сборной восемь наград. Поздравляю с этим успехом и желаю новых побед! Впереди — Международная физическая олимпиада», — подчеркнул Собянин.

По словам мэра, к соревнованиям команда столицы готовилась на учебно-тренировочных сборах, организованных Московским физико-техническим институтом.

«Город продолжит помогать школьникам, серьезно увлекающимся физикой, получать уникальные знания. Для этого вместе с МИФИ, Курчатовским институтом и корпорацией „Росатом“ запустили проект „Инженерный класс в московской школе“», — добавил градоначальник.

Ранее кадеты из Солнечногорска победили в общекомандном зачете олимпиад военных академий России.