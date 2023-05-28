28 мая 2023, 16:09
Московские школьники завоевали золотые медали на Азиатской физической олимпиаде
Сергей Собянин поздравил московских школьников с успехом на олимпиаде по физике
Столичные школьники завоевали золотые медали на XXIII Азиатской физической олимпиаде в Монголии. За призовые места боролись команды более чем из 25 стран. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
Награды высшего достоинства получили Вячеслав Бобков из школы № 1589 и Егор Потапов из школы Центра педагогического мастерства.
Реклама
«Всего на счету нашей сборной восемь наград. Поздравляю с этим успехом и желаю новых побед! Впереди — Международная физическая олимпиада», — подчеркнул Собянин.
По словам мэра, к соревнованиям команда столицы готовилась на учебно-тренировочных сборах, организованных Московским физико-техническим институтом.
«Город продолжит помогать школьникам, серьезно увлекающимся физикой, получать уникальные знания. Для этого вместе с МИФИ, Курчатовским институтом и корпорацией „Росатом“ запустили проект „Инженерный класс в московской школе“», — добавил градоначальник.
Ранее кадеты из Солнечногорска победили в общекомандном зачете олимпиад военных академий России.
Школьники
Сергей Собянин
Москва 2023
Реклама
Реклама