Образование 01 мая 2023, 20:42 Московские школьники завоевали почти 1,4 тысячи дипломов Всероссийской олимпиады Школьники Москвы завоевали 1391 диплом победителей и призеров Всероссийской олимпиады Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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Московские школьники завоевали 1391 диплом победителей и призеров в финале Всероссийской олимпиады школьников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Финал олимпиады проходил с 16 марта по 30 апреля

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«Наград удостоились ученики 219 школ города», — написал мэр.

По сравнению с прошлым годом, в 2023-м школьники получили на 74 диплом больше. Есть среди дипломантов и так называемые абсолютные победители — те, кто набрал максимальное количество баллов по предмету. Таких среди московских участников — 35 человек. Также 102 старшеклассника получили дипломы сразу по нескольким предметам.

Сборная Москвы, по словам Собянина, улучшила свои результаты по ряду дисциплин — по истории, технологии, информатике, химии, а также по китайскому и английскому языкам.

Диплом финала Всероссийской олимпиады открывает двери в любой вуз страны по предмету, в котором ученик оказался лучшим. Если абитуриент выберет специальность по другому профилю, то ему могут засчитать высший балл по олимпиадной дисциплине вместо результата на ЕГЭ.