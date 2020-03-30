Московские школьники проверят свои знания онлайн

Проверка знаний проходит дистанционно. Достаточно просто иметь дома компьютер и веб-камеру или мобильный телефон, через который будет видно, подглядывает ученик или пользуется только собственными знаниями. Следить за тем, как выполняется задания будет оператор. Результаты проверки школьник узнает на следующий день,

Заместитель директора Московского центра качества образования Богдан Легостаев заявил, что уже доступны диагностики в формате ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и математике для старшеклассников. Кроме того, проверить свои знания могут и ученики средних и младших классов.

«На основании полученных результатов школьник понимает, есть ли у него пробелы в знаниях, и может сделать упор на изучении определенных тем», — пояснил Богдан Легостаев.

На минувшей неделе стало известно, что срок сдачи выпускных экзаменов в школе перенесли на лето. ЕГЭ ученики пойдут сдавать 8 июня, в ОГЭ — 9 июня. Сдать экзамены досрочно не получится. Ранее всех учеников отправили на дистанционное обучение или каникулы до 3 апреля.