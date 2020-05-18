Московские школьники получили годовые оценки. Учебный год завершился

Московским школьникам 15 мая выставили годовые оценки. С этой недели дистанционные занятия станут для них необязательными.

«В оставшиеся две недели участие в дистанционных занятиях будет свободным для всех. Для учащихся девятых и одиннадцатых классов в этот период организована дистанционная подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Порядок сдачи экзаменов будет определен дополнительно», — сообщила журналистам вице-мэр Анастасия Ракова, ее цитирует РИА «Новости».

Из-за пандемии коронавируса в московских школах с 21 марта приостановили очное обучение и перешли на дистанционное.

Младшеклассники могут посещать занятия в школах в специально организованных дежурных группах. В них детям ежедневно измеряют температуру, в помещениях регулярно проводится уборка и проветривание. Дежурные группы были открыты для детей, чьи родители должны работать в силу производственной необходимости.

В Москве до 31 мая действуют ограничения, введенные для противодействия коронавирусу. Выходить из дома можно только по уважительной причине, а для проезда на транспорте нужно оформить цифровой пропуск. Кроме того, действует масочный режим.