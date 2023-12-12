Образование 12 декабря 2023, 12:14 Московские одиннадцатиклассники начали сдавать пробные ЕГЭ Более 55 тысяч одиннадцатиклассников в Москве начали сдавать пробные ЕГЭ Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве одиннадцатиклассники начали сдавать пробные экзамены в формате единого государственного экзамена (ЕГЭ). Их проведут по всем школьным предметам, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«У одиннадцатиклассников в начале второго полугодия завершается прохождение программы по части предметов, изучаемых на базовом уровне, кроме математики, истории, обществознания и физической культуры. А в учебное расписание включаются практикумы по подготовке к ЕГЭ», — рассказала она.

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Пробный экзамен напишут более 55 тысяч человек. Кроме того, в этом году количество школ — участниц программы подготовки к ЕГЭ увеличилось более чем на 10% и достигло 450 учебных заведений. Старшеклассников разделят на три группы, согласно их результатам по контрольным, успеваемости и пожеланиям.

Пробные ЕГЭ помогут ребятам узнать о тонкостях реального экзамена, выявить пробелы в знаниях, а также просто потренироваться.

Свои результаты школьники увидят на портале mos.ru.Итоги пробных ЕГЭ в декабре представят в процентах выполнения, а результаты контрольных, проведенных в апреле, появятся в виде тестовых баллов.