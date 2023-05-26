26 мая 2023, 10:12
Московские фонды помогут трудным подросткам адаптироваться в школе
Москвичам рассказали о деятельности столичных фондов для трудных подростков
В столице создали некоммерческие организации (НКО) для помощи школьникам в социальной адаптации. Среди их числа — фонды «Простые вещи», «Подсолнух», «Шалаш». Об их работе рассказали в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.
По информации источника, эти НКО помогают трудным подросткам обрести эмоциональную стабильность, ученикам с иммунодефицитом дают равные с ровесниками образовательные возможности, а детям без родителей — успешно сдать экзамены и выбрать профессию.
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Например, фонд «Шалаш» проводит исследования и создает педагогические методики, обучает ведущих и волонтеров, организует вебинары и курсы для учителей со всей России.
Фонд «Подсолнух» оплачивает диагностику и лечение, оказывает правовую и психологическую поддержку детям с врожденными заболеваниями иммунитета. Сотрудники проводят очные встречи в профильных отделениях Морозовской детской городской клинической больницы для ребят от трех до 18 лет.
Фонд «Простые вещи» проводят бесплатные индивидуальные занятия по русскому и английскому языкам, математике, физике, обществознанию и химии. Основная их аудитория — ученики 6–11-х классов.
Стать участникам благотворительности и помочь развитию фондов просто. Для этого на портале mos.ru есть специальный раздел «Детям».
Кроме того, в Москве открыли музеи НКО. Где они расположены и какие экспозиции там представили организаторы, читайте по ссылке.
Благотворительность
Дети
Москва 2023
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