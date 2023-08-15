Образование 15 августа 2023, 10:18 «Московская техническая школа» подготовила курс по организационно-экономической поддержке разработок Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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«Московская техническая школа» (МТШ) вместе с Национальным исследовательским университетом МИЭТ запустили новый образовательный курс, посвященный организационно-экономической поддержке научно-технических и инженерных разработок. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Курс создали в рамках направления «Микроэлектроника и фотоника». По словам Овчинского, подобные занятия позволяют московским инженерам получить знания и навыки в области исследования, разработки и выпуска современной электроники и технологий.

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«МТШ ориентирована на комплексную и всестороннюю подготовку специалистов, поэтому новый курс призван дать им знания в сфере организационной и экономической поддержки научно-технических и инженерных разработок», — подчеркнул он.

Курс длится 290 академических часов. Занятия предусмотрены как для руководителей, так и для рядовых сотрудников московских промышленных предприятий. В целом курс состоит из шести модулей, в числе которых «Экономика затрат и ценообразование», «Маркетинг и рыночная аналитика» и другие.

По словам заведующего кафедрой маркетинга и управления проектами НИУ МИЭТ Сергея Олейника, полученные учениками навыки по программе переподготовки дополнят те знания, которые они получили в рамках высшего образования. После прохождения курса специалисты сформируют новый квалификационный уровень, который позволит им профессионально работать в области управления процессами разработки, изготовления и сбыта инновационной продукции научно-технической направленности, добавил он.

«Московская техническая школа» — проект столичного правительства, реализуемый с 2021 года. Его целью является повышение квалификации московских инженеров в работе с современными технологиями, оптимизирующими производственные процессы и развивающими промышленный потенциал. В рамках проекта подготовили уже более 1,2 тысячи инженеров по редким специальностям. На сегодняшний день им доступны свыше 90 образовательных курсов по семи направлениям.