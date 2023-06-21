Образование 21 июня 2023, 12:44 «Московская электронная школа» поможет выпускникам подобрать вузы Заммэра Москвы Ракова: МЭШ поможет выпускникам подобрать вузы по баллам ЕГЭ Сайт мэра и правительства Москвы

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«Московская электронная школа» поможет выпускникам подобрать подходящие вузы и специальности исходя из результатов ЕГЭ, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Новая функция появилась в разделе «Портфолио учащегося». Благодаря ей, одиннадцатиклассники смогут получить персональные рекомендации, основанные на баллах за ЕГЭ.

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По словам Раковой, школьники более 150 тысяч раз воспользовались сервисом МЭШ. Перед стартом приемной кампании его функционал расширили, что сэкономит учащимся время и силы.

Сервис позволит узнать о наличии бюджетных мест и требуемом количестве баллов.

Также в этом году на образовательной платформе появился раздел «Экзамены» для самостоятельной подготовки к ЕГЭ.

Ранее школьникам рассказали о развлекательной программе на Московском выпускном в Парке Горького.