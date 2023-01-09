Образование 09 января 2023, 22:58 Мордовских школьников перевели на удаленку из-за холодов

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В Мордовии из-за морозов решили перевести школьников на дистанционный формат обучения. Об этом сообщил RT со ссылкой на региональное Министерство образования.

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В ведомстве уточнили, что на удаленку перевели учащихся первых-девятых классов в Саранске, Рузаевском, Ковылкинском, Инсарском, Зубово-Полянском и Торбеевском муниципальных районах. В остальных муниципальных районах и селах региона школьников также отправили на дистант.