Открытый конкурс для руководителей нового поколения «Лидеры России» проходит ежегодно с 2017 года. Соревноваться можно будет в различных специализациях: здравоохранение, финансы и технологии, а также наука. Наставник в последней из них Дмитрий Иванов рассказал, почему молодым ученым стоит принять в нем участие.

«Все молодые исследователи, которые чувствуют в себе силы руководить, становиться лидерами, возглавлять свое научное направление, должны поучаствовать в этом конкурсе. Потому что, возможно, он откроет совершенно новые для них перспективы», — пояснил заведующий лабораторией инженерного материаловедения МГУ им М. В. Ломоносова.

Рошаль рассказал, как в «Лидерах России» появилось здравоохранение Подробнее

Иванов также отметил, что работа с молодыми вдохновляет более старшее поколение. Ведь передавать свой опыт — это, конечно, большое удовольствие, но и у молодых тоже можно многому научиться, они постоянно заряжают наставников своей энергией.

«Воспитание научной элиты — это задача, которая должна обязательно решаться страной. Эта задача достаточно сложная, но ее решение необходимо, чтобы вывести нашу науку на самые передовые мировые рубежи. Одно дело — воспитать молодого ученого компетентным и профессиональным, а другое дело — воспитать научного руководителя, который сможет руководить институтов, лабораторией или вузом. Это разные профессии», — пояснил Иванов.