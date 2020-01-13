    13 января 2020, 12:32

    Мобильные телефоны запретили использовать в школах Туркменистана

    Анастасия Кременчугская

    С сегодняшнего дня в Туркменистане вступил в силу запрет на использование мобильных телефонов, написали Nation news.

    С 13 января 2020 года в школах Туркменистана нельзя использовать сотовые телефоны. Власти сообщают, что решение принято, исходя из того, как они влияют на успеваемость и дисциплину учеников.

    Запрет распространяется не только на детей. Учителя обязаны переводить свои мобильники в беззвучный режим, не должны показывать их ученикам. За использование телефона во время урока преподавателя могут уволить.