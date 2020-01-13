13 января 2020, 12:32
Мобильные телефоны запретили использовать в школах Туркменистана
С сегодняшнего дня в Туркменистане вступил в силу запрет на использование мобильных телефонов, написали Nation news.
С 13 января 2020 года в школах Туркменистана нельзя использовать сотовые телефоны. Власти сообщают, что решение принято, исходя из того, как они влияют на успеваемость и дисциплину учеников.
Запрет распространяется не только на детей. Учителя обязаны переводить свои мобильники в беззвучный режим, не должны показывать их ученикам. За использование телефона во время урока преподавателя могут уволить.