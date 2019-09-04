Многодетным семьям Подмосковья помогли с покупкой школьной формы

Выплату на школьную форму получили более 21 тысячи детей из многодетных семей в Московской области. Об этом сообщила первый зампред правительства Подмосковья — министр образования региона Ольга Забралова.

В Московской области выплаты на школьную форму продолжаются до сих пор.

«Они полагаются всем многодетным семьям Подмосковья, в которых есть дети, обучающиеся в подмосковных школах. На данный момент выплата оформлена на более 21,1 тысячи детей», — отметила Ольга Забралова.

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Размер денежной компенсации составляет три тысячи рублей. Выплата полагается на каждого ребенка из многодетной семьи.

«Получить выплату очень просто, для этого нужна справка о том, что ребенок учится в подмосковной школе. Заявку можно оформить в режиме онлайн на региональном портале госуслуг», — добавила Забралова.

Всего в Подмосковье в многодетных семьях воспитываются свыше 90 тысяч школьников.